حملة تموينة ضد منشآت صناعية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية، عدة حملات تفتيشية، علي عدد من المنشآت الصناعية، داخل مركزي المنصورة وأجا بالدقهلية، وذلك لمنع كافة أنواع الغش التجاري، وضمت الحملة مدير عام شئون التجارة والرقابة، َعدد من مفتشي المديرية، وجهاز حماية المستهلك.

واسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، وتحرير محاضر وإتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، حيث تم تحرير محضر ضد مطحنة اعشاب و توابل، بناحية مركز المنصور، وذلك لإدارة المطحنة بدون ترخيص، وتم التحفظ على جميع محتويات المطحنة، من خامات و آلات، وكذا التحفظ على 3.5 طن من الشطة الجافة، و رجيع الارز، و تبن الكمون، و عدد 5 آلات طحن التوابل، و ذلك لمخالفته القانون رقم 181 لسنة 2018، لحماية المستهلك، وكذلك القانون رقم 281 لسنة 1994، لقمع الغش والتدليس، والقانون رقم 154 لسنة 2019.

كما أسفرت جهود الحملة، عن ضبط سيارة ربع نقل، محمله بأطباق الميلامين، بدون بيانات ومعبأة داخل شكائر اليوريا، وتم التحفظ على عدد 7620 طبق ميلامين، وذلك لمخالفته لقانون حماية المستهلك ،و قانون قمع الغش و التدليس.

وضبط مصنع لإعادة تدوير و تكسير البلاستيك، بناحية مركز أجا وذلك لإدارة المصنع بدون ترخيص، و كذلك انتاجه بودرة البلاستيك، و حبيبات البلاستيك، و المعبأة داخل شكائر غير مدون عليها اي بيانات، تفيد محاذير و دواعي الإستخدام، والتحفظ على عدد 6 طن بودرة بلاستيك، وحبيبات بلاستيك، و ذلك لمخالفته لقانون حماية المستهلك، و قانون قمع الغش و التدليس.

واستمرت جهود الحملة داخل مدينة أجا، والتي أسفرت أيضا، عن ضبط مصنع أكياس بلاستك، بناحية مركز أجا، وذلك لاستخدامه في تصنيع الاكياس حبيبات بلاستيك، غير مدون عليها اي بيانات، و تم التحفظ على 1.400 طن حبيبات بلاستيك، وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك، و قانون قمع الغش و التدليس وتم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير محاضر بالمخالفات، وتحويلها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.