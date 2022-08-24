حكومة باكستان تناشد العالم مساعدتها على مواجهة تداعيات كارثة الفيضانات

كتبت: هناء أبو العز

ناشدت الحكومة الباكستانية، دول العالم لتقديم مساعدات مالية لها لمواجهة تداعيات كارثة الفيضانات التى اجتاحت أقاليم باكستانية مؤخرا، وأودت بحياة ما لا يقل عن 830 شخصا وتشريد آلاف الأشخاص عبر أنحاء باكستان .

ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية اليوم الأربعاء، عن رئيس الوزراء الباكستاني شاهباز شريف قوله في رسالة بالفيديو: إن عمليات الإغاثة الحالية تتطلب تدبير 80 مليار روبية باكستانية، وإنه من المطلوب أيضا مئات المليارات من الروبيات للتغلب على آثار الخسائر الناجمة عن الفيضانات ولإعادة تأهيل الضحايا.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني: إن الحكومة تقوم بتوزيع مساعدات إغاثة نقدية تقدر قيمتها بنحو 2ر37 مليار روبية ، بالإضافة إلى تخصيص معونة فورية تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات روبية لتسريع جهود الإنقاذ.

وأضاف قائلا" إن الحكومة ستقدم أيضا تعويضات قيمتها مليون روبية إلى العائلات التى فقدت ذويها من جراء الفيضانات، بالإضافة إلى دعم إضافى للمصابين ولمعالجة الأضرار التى لحقت بالمنازل".

من جهتها، قالت وزيرة شؤون التغير المناخي في باكستان شيري رحمن، في تدوينة بموقع التدوين المصغر (تويتر)،: إن باكستان لا يمكنها معالجة الوضع الناجم عن الفيضانات بمفردها، وإن الأمطار الموسمية فى إقليم السند لم يسبق لها مثيل، كما أن إقليم بالوتشيستان معرض للخطر أيضا، وليس بمقدور السلطات في الأقاليم المنكوبة أو العاصمة إسلام أباد، مواجهة آثار هذه الكارثة المناخية الكبيرة بمفردها.

وأوضحت الوزيرة الباكستانية قائلة: إن هناك الكثير من الأرواح البشرية معرضة للخطر، وأصبح هناك آلاف آخرون بلا مأوى، وثمة حاجة إلى قيام شركاء دوليين بتعبئة الجهود لتقديم المساعدة.