جريمة حول العالم.. بريطانى قتل زوجته بعد ساعات من حفل زفافهما

كتب سليم على

كان كل شئ يسير على ما يرام .. اتفق توماس الزوج وداون الزوجة على كافة تفاصيل حفل الزفاف.. أرسلوا الدعوات للأهل والأصدقاء.. ساعات ويبدأ الحفل .. حضر الأهل والأصدقاء وتراقص الجميع على أنغام الموسيقى محتفلين بزواج العروسين.. لم تكن تعلم الزوجة ماذا يخبئ لها القدر.. هنئ الجميع توماس ودوان وانصرفا.

مرت ساعات على الزواج ونشبت مشادة كلامية بين توماس المتهم وزوجته الضحية داون، تعدى خلالها على زوجته بأن ضغط بكل قوته على رقبتها حتى فقدت الحياة.

بعد أربعة أيام من زواجها من توماس نوت في 27 أكتوبر من العام الماضي، تم العثور على جثة دون ووكر (52 عاما)، حيث قام الزوج بتخزين جثتها في خزانة قبل نقلها إلى حقيبة وإلقائها في الأدغال خلف منزلهما في لايتكليف بالقرب من هاليفاكس، غرب يوركشاير، حسبما استمعت المحكمة.

أظهر فحص جسد السيدة والكر أنها عانت من إصابات خطيرة في الرقبة مما يشير إلى وجود "ضغط قوي على رقبتها"، ولم يدل نات بشهادته في محاكمته، واعترف بالقتل الخطأ على أساس أنه "لم يكن ينوي" إلحاق ضرر جسيم بزوجته الجديدة.

وقالت كودي، الابنة الكبرى للسيدة ووكر، إن الأسرة "يجب أن تتعايش مع تصرفات (نوت) لبقية حياتنا.. أدعو الله ألا يُسمح له مطلقًا بإساءة معاملة امرأة أخرى أو التلاعب بها أو سلبها".

ويذكر أن نوت كان بالشرطة في 31 أكتوبر 2021 ، مدعيا أن زوجته قد اختفت في ذلك الصباح من منزلهم وبدا أنها بدأت البحث.

عُرضت على هيئة المحلفين لقطات تلفزيونية لنوت وهو يجر حقيبة كبيرة من الجزء الخلفي من المنزل إلى الأدغال القريبة بمجرد وصول ضباط الشرطة إلى باب منزله لمتابعة تقرير الشخص المفقود.

وبعد أن سلم نفسه إلى مركز للشرطة، قال نوت: "كنا عائدين إلى المنزل، وكانت تعاني من اضطراب ثنائي القطب ومكتئبة، وقالت إنها تريد الطلاق.. لقد وضعتني في السجن من قبل، وقالت إنني حاولت اغتصابها والاعتداء عليها... وقالت إنها ستفعل ذلك مرة أخرى... بدأت بالصراخ وضربتها على وجهها ووضعت ذراعي حول رقبتها".