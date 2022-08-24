جامعة جنوب الوادى تشارك فى الأسبوع التعريفى بالجامعات الأهلية

قنا ــ صابر سعيد

تشارك جامعة جنوب الوادى فى فعاليات الأسبوع التعريفى بالجامعات الأهلية والذى تنظمه الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، التى ستبدأ الدراسة بها العام الجامعى الجديد 2022/2023م، وذلك بمقر مجلس ادارة الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس فى الفترة من الثلاثاء الموافق 23 إلى 30 أغسطس.

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إن الأسبوع يستهدف تعريف طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية بكافة التفاصيل المرتبطة بالجامعات الأهلية الجديدة والبالغ عددها 12 جامعة، وتشمل جامعات "أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بنى سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية"

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه يمثل الجامعة فى فعاليات الأسبوع التعريفى الدكتور أحمد على، منسق برنامج الطب والجراحة، والدكتور سلام على شورى، منسق برنامج العلاج الطبيعي، والدكتور همام عبدالعال همام، منسق برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح نصاري، أن ممثلى الجامعة قاموا بالإجابة على كافة استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء الأمور الخاصة بالبرامج الدراسية ونظام الدراسة بجامعة جنوب الوادى الأهلية والمصروفات الدراسية والإمكانات المادية والبشرية بالجامعة مع تقديم المشورة لهم، وكذلك امدادهم بالمعلومات اللازمة والمطبوعات والهدايا الدعائية الخاصة بجامعة جنوب الوادى الأهلية.