جامعة الإسكندرية الأهلية تشارك بفعاليات الأسبوع التعريفى بالجامعات الأهلية

الإسكندرية أسماء على بدر

شاركت جامعة الإسكندرية الأهلية فى فعاليات الأسبوع التعريفي بالجامعات الأهلية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتنظيم أسبوع تعريفي بمقر الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

ويهدف اليوم التعريفى الى تعريف طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالبرامج المُختلفة بالجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، والتي ستبدأ الدراسة بها العام الجامعي الجديد 2022/2023.

وتستمر فعاليات الأسبوع التعريفى على مدار الأسبوع (حتى الثلاثاء 30 أغسطس 2022)، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءًا، بمقر الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس

ويستهدف تعريف طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية بكافة التفاصيل المرتبطة بالجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، والبالغ عددها اثنتا عشرة جامعة، كما تتضمن وجود ممثلين من كل الجامعات الأهلية للإجابة عن كافة استفسارات الطلاب وأولياء الأمور المرتبطة بالبرامج الدراسية ونظام الدراسة بالجامعات والمصروفات الدراسية والإمكانات المادية والبشرية بهذه الجامعات.

وأعدت الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية أعدت صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) تعرض من خلالها الأخبار والتطورات الخاصة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية، كما تجيب الصفحة على جميع الاستفسارات وأسئلة الطلاب وأولياء الأمور.