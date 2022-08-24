اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:03 م
أكرم القصاص
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"تموين الإسكندرية" تضبط مخبز بلدي تصرف في 36 طن دقيق مدعم بدون ترخيص

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 09:30 م
"تموين الإسكندرية" تضبط مخبز بلدي تصرف في 36 طن دقيق مدعم بدون ترخيص مخبز - أرشيفية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة طبقا لتوجيهات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية، ومتابعة حركة الدقيق البلدى المدعم حفاظا على مقدرات الدولة.
 
 
قامت إدارة تموين العجمى ،اليوم برئاسة إبراهيم خلف  مدير الإدارة والإشراف ريهام عبد القادر، رئيسة الرقابة، ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بالاشتراك مع إدارة تموين العامرية و مباحث التموين ،بشن حملات على المخابز البلدية فى نطاق الإدارة، وأسفرت عن الاتى: ضبط أحد المخابز ،متصرف في عدد ٧٣٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم، زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بإجمالي ٣٦٥٠٠ كجم.

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