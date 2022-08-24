"تموين الإسكندرية" تضبط مخبز بلدي تصرف في 36 طن دقيق مدعم بدون ترخيص

الإسكندرية -فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة طبقا لتوجيهات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية، ومتابعة حركة الدقيق البلدى المدعم حفاظا على مقدرات الدولة.

قامت إدارة تموين العجمى ،اليوم برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة والإشراف ريهام عبد القادر، رئيسة الرقابة، ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بالاشتراك مع إدارة تموين العامرية و مباحث التموين ،بشن حملات على المخابز البلدية فى نطاق الإدارة، وأسفرت عن الاتى: ضبط أحد المخابز ،متصرف في عدد ٧٣٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم، زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بإجمالي ٣٦٥٠٠ كجم.