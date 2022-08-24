تكثيف حملات ترشيد استهلاك الكهرباء وزراعة الأشجار المثمرة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تواصل الأجهزة التنفيذية بالشرقية، جهودها اليومية بتكثيف الحملات اليومية لزراعة الأشجار على جانبي المحاور والطرق والشوارع الرئيسية ومداخل المدن والطرق السريعة، لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية للتشجير لزراعة 100 مليون شجرة، لزيادة المساحات الخضراء، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أن الأجهزة التنفيذية وضعت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية والمنشآت العامة والأندية الرياضية ومراكز الشباب والصالات المغطاة والملاعب التى تستخدم الأضواء الكشافة، وكذلك خفض إنارة الشوارع الرئيسية.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت مراكز ومدن و أحياء المحافظة "الزقازيق / منيا القمح / القنايات" بترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة بالشوارع والطرق العامة، وكذلك زراعة الأشجار المثمرة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، وتوفير الطاقه بالشوارع.