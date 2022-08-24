تفاصيل مشروع البيئة لتنشيط سياحة السفارى بالفيوم × 7 معلومات

كتبت منال العيسوى

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، دعم السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية، من أجل توفير تجربة سياحية بيئية بمواصفات عالمية، تنفذها وزارة البيئة من خلال مشروع البرنامج البيئى، بالتعاون بين الجانب المصري الإيطالي المرحلة الثالثة لتنشيط سياحة السفاري فى محميات الفيوم بمشاركة خبراء السياحة والبيئة والتنوع البيولوجى بالوزارة.

خلال هذا التقرير نرصد 7 معلومات عن تفاصيل المشروع..

1- يعد البرنامج أحد محاور تنفيذ استراتيجية الوزارة فى الارتقاء بكافة مقومات السياحة البيئية، بالاعتماد على تنمية العنصر البشرى من المجتمعات المحلية، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية فى تطوير المحميات و تنميتها، من أجل الوصول بتلك المناطق للمستويات العالمية، الأمر الذى مما يساهم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، كأحد القضايا الهامة التى يناقشها مؤتمر المناخ cop 27 المقرر استضافته مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

2- يسعى المشروع إلى زيادة أعداد الزائرين ودعم الشراكات المجتمعية، وحماية تلك المحميات الطبيعية و ما بها من ثروات طبيعية، وحفريات ومعالم سياحية بيئية مميزة تحقيقاً لمبادئ التنمية المستدامة.

3- يهدف البرنامج إلى تنمية وبناء قدرات المجتمع المحلى من العاملين بمجال السفارى لـ 84 سائقا، حيث يتم إكسابهم مهارات الإرشاد السياحى البيئى، و إرشادات ومهارات التعامل مع المناطق ذات الحساسية البيئية بالمحميات الطبيعية، للحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة الخاصة للمحميات بمحافظة الفيوم.

4- يطرح البرنامج تجربة مميزة لكونه يجمع فى تنظيمه بين العديد من شركاء العمل البيئى، لتعزيز دورهم في صون الموارد الطبيعية، ومواجهة آثار تغير المناخ

5- يدعم المشروع المجتمع المحلي بالفيوم، باعتبارهم أساس كافة عمليات التطوير

6- سيتم العمل على تكرار نموذج الفيوم فى محميات أخرى، حيث تشكل رحلات السفارى، أحد الأنشطة السياحية الرئيسية، وذلك من أجل توفير تجربة سياحية بيئية فريدة تزيد من قيمة السياحة البيئية فى مصر.

7- يتضمن البرنامج التدريبى بالمشروع محاضرات وورش العمل، لاكساب المتدربين معلومات بيئية عامة عن المحميات الطبيعية، وأهميتها البيئية والاقتصادية، بالإضافة إلى تنفيذ جولات عملية ليدرك المتدرب أهمية الطبيعة الخاصة للمحمية ومفاهيم التنمية المستدامة.

جديراً بالذكر، أن وزارة البيئة نفذت من خلال مشروع البرنامج البيئى بالتعاون المصري الإيطالي، العديد من التدريبات لتنمية الحرف اليدوية للسكان المحليين العاملين بالسياحة البيئية، فى بعض المحميات الطبيعية ومنها الفيوم ووادي الجمال وسيوة، الأمر الذى ساهم فى زيادة دخول المجتمع المحلي بنسب عالية.