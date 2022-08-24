اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 06:33 م
أكرم القصاص
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تعليم كفر الشيخ: أداء 1242 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة دون مخالفات

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 05:00 م
تعليم كفر الشيخ: أداء 1242 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة دون مخالفات وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع امتحانات الثانوية العامة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع أعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، من غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، واطمأن على سير الامتحانات، وتوفير سبل الهدوء للطلاب ، مؤكداً أنه  897 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية، و345 طالبا وطالبة في مادة التاريخ للشعبة الأدبية بإجمالي عدد 1242 طالبا وطالبة في المادتين.

وأضاف وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرف العمليات أي مخالفات، موجهاً الشكر لرؤساء اللجان ورجال الأمن والتربية والتعليم ورجال الإسعاف، والصحة وكل الجهات المعنية، على ما يبذلونه من جهود لتوفير الهدوء للطلاب.


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