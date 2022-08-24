تعليم دمياط تعلن مد فترة التسجيل للالتحاق بالتعليم الثانوي حتى نهاية أغسطس

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، عن مد فترة التسجيل إلكترونيا للطلبة الراغبين في الالتحاق بالتعليم الثانوي " العام - والفني" حتي نهاية أغسطس الجاري.

وأكد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم مد فترة التسجيل لإتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب للالتحاق بمدارس التعليم الثانوي بالمحافظة، مشيرا إلي أنه تم النزول بمجموع الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى الفني إلي 140 درجة وذلك عقب اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية وكذلك الانتهاء من أعمال الحصر الخاصة بالاماكن الشاغرة داخل تلك المدارس.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد اعتمدت اليوم قرار النزول بمجموع الالتحاق بمدارس التعليم الفنى لمجموع 140 درجة عقب الانتهاء من رصد الأماكن الشاغرة وكذلك اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية.