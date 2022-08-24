تعليم الجيزة توضح القواعد المنظمة للزى المدرسى

كتب سيد الخلفاوى

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن الزي المدرس أحد المشروعات التسويقية للوحدة المنتجة، حيث أنه لا يهدف الي الربح المالى، ولكن يعمل لصالح الطالب وولي الامر .

وشدد مدير المديرية على عدم اجبار ولي الامر علي شراء الزي من المدرسة، وأن يكون الزي للصفوف الأولى من كل مرحلة أولى ( رياض أطفال والأول الابتدائي والأول الاعدادي والأول الثانوية )

وأوضح: يتم تنفيذ لجنة لفحص العينة المكونه من مدير المدرسة ومسئول الوحدة المنتجة وسكرتير المدرسة ومدرس الاقتصاد المنزلي ومنفذ المشروع واللجنة مسئولة علي ان يكون السعر مناسب للخامة ويتم الاستلام في ضوء العينة المقدمة من المصنع ومطالبة للمواصفات عينة الزي المدرسي .

كما يتم تقديم عروض الاسعار التي تم اختيارها من قبل لجنه المدرسة إلى السيد مدير عام الإدارة التعليمية مع عمل دراسة الجدوي، وذلك للعرض علي لجنة الفحص بالادارة التعليمية ويتم الترسية علي اقل سعر واعلى جوده.

ويتم تقديم عروض الاسعار للإدارات فى اظرف مغلفة" ثلاث عروض علي الاقل " مع عنية منن القماش وصورة ضوئية من السجل التجاري والبطاقة الضريبية ساريه وشهاده التسجيل في الفاتورة الالكترونية مع الاطلاع على أصل المستندات ويتم المفاضله في ضوء أقل سعر مقدم .

- أن تكون الفاتوة المقدمة فاتورة الكترونيا.

- أن يكون نشاط جهه المورده للزي مصنع ملابس فقط .

- الزام المصنع بكافة الدمغات والضرائب المستححقة وعع من الزي المجاني بنسبة لا تقل 5 %

- رفض أي سعر غير مرفق به المستندات السابق ذكرها .

- اطلاع المصنع او جهه المورد للزي علي الشروط المالية والفنية للزي مع الالتزام بالعقد المبرم بيم الطرفين .

- يتم تسجيل الصفوف التي سيتم بيع الزي لها في دراسة الجدوي .

- مدير المدرسة المسئول الأول عن تنفيذ المشروع .

- يتم البيع داخل المدرسة بسجل البيع اليومى .

- لجنة الفحص واستلام الزي بالإدارات التعليمية مكون من" الوحدة المنتجة والتوجيه المالي وتوجيه الملابس وعضو قانوني "

وشدد مدير تعليم الجيزة أن الزي للصفوف الأولى وقد تحددت الألوان لمناسبتها للمراحل العمرية كالتالي

- مرحلة رياض الأطفال ( تيشرت أحمر بكم + بنطلون كحلى )

- مرحلة الابتدائية ( تيشرت أصفر بكم + بنطلون كحلى )

- مرحلة الاعدادية ( تيشرت وردي بكم + بنطلون او جيب كحلى )

- مرحلة الثانوية ( تيشرت لبنى بكم + بنطلون او جيب كحلى )