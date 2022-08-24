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تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الأحد المقبل

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 01:00 ص
تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الأحد المقبل حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقى الأنحاء.

وينشر اليوم السابع لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الأحد كما يلى :

 

- القاهرة الكبرى:

العظمى 75-80

الصغرى 30-40

 

- الوجه البحرى:

العظمى 75-80

الصغرى 30-40

 

- السواحل الشمالية:

العظمى 90-95

الصغرى 60-65

 

- جنوب سيناء:

العظمى 55-65

الصغرى 30-35

 

- شمال الصعيد:

العظمى 45-50

الصغرى 20-25

 

- جنوب الصعيد :

العظمى 30-35

الصغرى 10-15


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