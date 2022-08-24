تعرف على "مجمع الخدمات الصناعية" بقرية بنى واصل فى سوهاج.. صور

سوهاج – عمرو خلف

قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج أن مجمع الخدمات الصناعية بقرية بنى واصل بمركز ساقلتة، المجمع مكون من طابقين أرضي وعلوى، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة".



وأضاف المحافظ، أن المجمع يضم 15 ورشة بكل طابق، بإجمالي 30 ورشة، ويهدف المجمع إلى تشغيل عدد 70 إلى 100 شاب من أصحاب الحرف، ويضم ورش متنوعة لخدمة أهالى مركز ساقلتة، وأن نسبة الأعمال الإنشائية والبنائية تمت بنسبة 100%، ويعمل المجمع بنظام أربعة خطوط للتشغيل.

- المجمع مكون من طابقين ( أرضي وعلوي ) .

- يضم 15 ورشة بكل طابق، بإجمالي 30 ورشة.

- يهدف المجمع إلى تشغيل عدد 70 إلى 100 شاب من أصحاب الحرف، ويضم ورش متنوعة؛ لخدمة أهالي مركز ساقلتة.

- تمت الأعمال الإنشائية والبنائية بنسبة 100%.

- المجمع يعمل بنظام أربعة خطوط للتشغيل.



المركز الصناعي الحرفي بني واصل ساقلتة



المركز الصناعي الحرفي بني واصل ساقلتة



المركز الصناعي الحرفي بني واصل ساقلتة



المركز الصناعي الحرفي بني واصل ساقلتة



المركز الصناعي الحرفي بني واصل ساقلتة



المركز الصناعي الحرفي بني واصل ساقلتة