تعرف على طرق التقدم للمعهد العالى لتكنولوجيا النقل التابع للسكة الحديد

كتب سيد الخلفاوى

تضم هيئة السكة الحديد أحد المعاهد التكنولوجية المتخصصة وهو المعهد العالى لتكنولوجيا النقل، والوحيد على مستوى الشرق الأوسط

وفى النقاط التالية طرق التقدم للمعهد العالي لتكنولوجيا النقل..

1- تسجيل رغبة الالتحاق بالمعهد عن طريق موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى، والذى أصبح متاحا للطلاب مع بدء أعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية، عقب ظهور نتيجة الشهادة الثانوية ولا داعى مطلقا للحضور إلى مقر المعهد بوردان - الجيزة ، إلا بعد قبول الترشيح عن طريق مكتب التنسيق، ووفق التعليمات التى تصدرها إدارة المعهد حين ذلك .

2- بناءا على مجاميع الطلاب الراغبين بالالتحاق بالمعهد، يحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول بالمعهد لكلتا الشهادتين (الثانوية العامة والفنية)، ويتم إرسال كشوف بأسماء الطلاب المرشحين بالقبول إلى إدارة المعهد.

3- تبدأ بعد ذلك أعمال اختبارات القدرات المرشحة للقبول بالمعهد (لياقة طبية - لياقة بدنية - سمات - هيئة) وفي حال عدم اجتياز اي طالب للاختبارات يتم ترشيحه للرغبة التالية مباشرة عن طريق التنسيق ولا يضار مطلقا.

4- الدراسة بالمعهد لمدة أربع سنوات (بنظام 2+2) للحصول على درجة البكالوريوس (يمكن للطالب أن يكتفى بسنتين دراسة ويحصل على دبلوم فنى فوق متوسط، او يكمل عامين إضافيين ويحصل على درجة البكالوريوس)، وتكون الإقامة داخلية خلال أيام الدراسة والمعهد بمصروفات ، ومصروفات العام الماضى كانت 10 آلاف جنيه للعام (مقابل جزء من تكاليف الاقامة والاعاشة) .

5- الحد الادنى للقبول يتحدد بحسب مجاميع الطلاب الراغبين فى القبول بالمعهد عبر مكتب تنسيق القبول فى الجامعات المصرية والتابع لوزارة التعليم العالى، ومكتب التنسيق هو من يعلن الحد الأدنى للقبول بالمعهد .

6- الحد الأدنى للقبول بالمعهد يتغير من عام لآخر .

7- المعهد تابع لوزارة النقل وبإشراف وزارة التعليم العالي، وموقع المعهد بمحافظة الجيزة - وردان .

8- الاقسام المتاحة حاليا بالمعهد هي أقسام تكنولوجيا ميكانيكا الوحدات المتحركة (والتي تؤهل لوظائف قائد قطار، تكنولوجى ميكانيكا ديزل- تكنولوجى كهرباء)- وقسم تكنولوجيا التحكم والاشارات الكهربية والتي تؤهلك لوظيفة تكنولوجى اشارات او تحكم بالهيئة.

9- اقصى سن للقبول 22 عاما (خريج العام الحالى).