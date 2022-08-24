اليوم السابع
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تعرف على أسعار اللحوم فى الأسواق الأربعاء.. الضأن من 160 إلى 200 جنيه

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 07:00 ص
تعرف على أسعار اللحوم فى الأسواق الأربعاء.. الضأن من 160 إلى 200 جنيه لحوم
كتب إسلام سعيد

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أعلنت شعبة القصابين، استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق، اليوم الأربعاء 24-8  2022، عند نفس متوسطات الأيام الماضية، وذلك مع استمرار توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق، مع ضخ كميات كبيرة في الأسواق، وذلك لضبط الأسعار وعدم تحركها.
 
فى سياق متصل، يباع سعر اللحم الضأن من 160 إلى 200 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 - 160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 إلى 160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 إلى 130 جنيها، والكبدة المستوردة بين 80 جنيها إلى 97 جنيها.
 
ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التي تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.
 
 
 
 

لحوم

سعر اللحوم

لحوم الضأن



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