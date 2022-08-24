تطوير 4 ميادين لتحسين الصورة البصرية وإعادة الوجه الحضارى بمحافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تطوير 4 ميادين بعاصمة المحافظة، ضمن خطة التطوير التي تم وضعتها، لتظهر عاصمة المحافظة، وما تظهره وما تشهده من إنشاء محاور جديدة تربط بين شرق وغرب المدينة، إضافة لتوسعة الطرق، للقضاء على التكدس المروري، والزحام، و لتيسير الحركة المرورية والعمل على راحة أهالي المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن الميادين التي سيتم تطويرها ميدان سيدي قطب، وميدان، وتطوير ميدان ال47، وميدان سعد زغلول، وميدان الإنشاء والتعمير، مؤكداً أن أعمال التطوير التي تشهدها الميادين متنوعه، وتم تصميم كل ميدان بما يليق به، وليكون منظرا جمالياً يزين الموقع، ويكون متنفسا للأهالي.

وقال محافظ كفر الشيخ مشروع تطوير ميادين محافظة كفر الشيخ يهدف المشروع إلى تحسين الصورة البصرية في الفراغ العام، وإعادة الوجه الحضاري، لميادين محافظة كفر الشيخ.



تطوير ميدان الانشاؤ والتعمير



تطوير ميدان سعد زغلول



تكوير ميدان سيدي قطب



نطوير ميدان ال47









