اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 12:29 م
أكرم القصاص
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تطوير ورفع كفاءة ميدان مطار برج العرب ضمن مبادرة" 100مليون شجرة "بالإسكندرية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:36 ص
تطوير ورفع كفاءة ميدان مطار برج العرب ضمن مبادرة" 100مليون شجرة "بالإسكندرية جانب من التطوير
الإسكندرية -فريق المحافظات

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قام مركز ومدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق المركز، من خلال زراعة عدد 208 شجرات، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.



وقال اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، أن إدارة الحدائق، قامت بزراعة (8) أشجار فيكس، (75) شرنيا ، ( 75) أكاليفا، (50) ديموفرتكيا لرفع كفاءة وتطوير صينية المطار، ضمن المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة.

وأضاف اللواء علاء يوسف، إلى أنه تم قص وتهذيب أشجار الفيكس، رفع المخلفات، رى المسطحات الخضراء بطريق أنور السادات، وكذلك قص وتهذيب أشجار الفيكس ، وتقليم نخيل البرتشارديا ، رفع المخلفات بمدرسة رابعة العدوية ببرج العرب القديم ،وتقليم نخيل البرتشارديا طريق جمال عبدالناصر ،ونظافة الأحواض من الحشائش الغريبة بمشتل الادارة

ويأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ،بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى ،بنطاق احياء ومراكز الإسكندرية .

 

تطوير ورفع كفاءة ميدان مطار برج العرب (1)
تطوير ورفع كفاءة ميدان مطار برج العرب

 

تطوير ورفع كفاءة ميدان مطار برج العرب (2)
تطوير ورفع كفاءة ميدان مطار برج العرب

 

تطوير ورفع كفاءة ميدان مطار برج العرب (3)

تطوير ورفع كفاءة ميدان مطار برج العرب

 

جانب من التطوير (1)
جانب من التطوير

 

 

جانب من التطوير (2)
جانب من التطوير

 

 

جانب من التطوير (3)
جانب من التطوير

اخبار الإسكندرية

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