تراجع مؤشرات البورصة للجلسة الثالثة على التوالى بضغوط مبيعات أجنبية

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 682.351 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 10105 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1893 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 12434 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4087 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2163 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 3102 نقطة.