اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 09:33 م
أكرم القصاص
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تحرير 68 محضرا خلال حملة تموينية بالإسماعيلية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 08:43 م
تحرير 68 محضرا خلال حملة تموينية بالإسماعيلية مخالفات تموينية -أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية على ضرورة تكثيف أعمال مراقبة الأسواق والمحلات والمخابز والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع والتلاعب في الأسعار، وتنفيذا لتلك التوجيهات شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، حملة تموينية بالتعاون مع إدارة تموين المركز، ومباحث التموين.
 
وأسفرت الحملة عن تحرير 68 محضرًا، منها 17 محضرًا؛ لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و19 محضرًا عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين بيع بأزيد من التسعيرة، ومحضرين لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر حيازة سلع منتهية الصلاحية "غش تجاري".
 
وفيما يخص الرقابة على المخابز تم تحريرمحضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و5 محاضر؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم وجود سجل بالمخبز، ومحضرين توقف عن الإنتاج، ومحضر تصرف في الدقيق المدعَّم بدون وجه حق. 
 
وأكد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنَّ الحملة أسفرت عن ضبط 115 عبوة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، و مخبز بلدي؛ لتصرفه في 6 شكائر من الدقيق المدعم المحظور تداوله في الأسواق مضيفًا أن الحملات تتم بشكل يومي؛ لضبط عمل الأسواق و المحلات التجارية و المخابز و تقديم منتجات آمنة للمواطنين.

الإسماعيلية

حملة تموينية

الدقيق المدعم

المحلات التجارية

مستحضرات تجميل



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