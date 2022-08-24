تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته 230 لفافة هيروين قبل ترويجها فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر كريم حشيش وكيل النيابة العامة بمنوف ،برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة العامة،وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية،تجديد حبس عاطل وبحوزته 230لفافة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة قسم شرطة منوف،15يوما على ذمة التحقيقات.



وتمكنت مباحث قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 230 لفافة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة قسم شرطة منوف،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية،إخطارا من العميد حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد واصل رئيس مباحث قسم شرطة منوف،والنقيب عمر شعير معاون مباحث قسم شرطة منوف، من ضبط عاطل ومقيم بمدينة منوف وبحوزته 230لفافة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة قسم شرطة منوف،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.













