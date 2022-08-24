اليوم السابع
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تجديد تعيين شريف فاروق رئيسا لمجلس إدارة البريد لمدة عام

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:25 ص
تجديد تعيين شريف فاروق رئيسا لمجلس إدارة البريد لمدة عام الدكتور شريف محمد فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد
كتبت هبة السيد

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صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتجديد تعيين الدكتور شريف محمد فاروق رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام، وذلك اعتباراً من 21 يوليو 2022.
 
ويمتلك الدكتور شريف فاروق خبرة مصرفية لمدة تزيد عن 30 عاما فى إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية بالإضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد وفى البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.
 
وكان الدكتور شريف فاروق قد شغل منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعى حيث استطاع خلال فترة توليه المنصب قيادة التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، كما عمل فى البنك المصرى الخليجى بالقاهرة خلال الفترة من 2006/2007 حتى فبراير 2017، وكذلك فى البنك الوطنى للتنمية – القاهرة (المسمى حاليا بمصرف أبوظبى الإسلامى خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007، كما عمل فى البنك المصرى الأمريكى – القاهرة (كريدى أجريكول) خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.
 
ولقد حصل الدكتور شريف فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس فى 1987، كما حصل على ماجستير فى إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) فى 2009، ودكتوراة فى إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.
 

شريف فاروق

هيئة البريد

وزير الاتصالات

الهيئة القومية للبريد

اقتصاد



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