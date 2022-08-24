

ففي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 58 إصابة جديدة بإجمالي مليون و264 ألفًا و68 حالة، بينما تماثل 88 شخصًا للشفاء ليصبح الإجمالي مليون و247 ألفًا و243 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 16 ألفًا و270 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.



وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 896 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و205 آلاف و169 حالة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.



وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 77 إصابة جديدة بإجمالي 269 ألفا و971 حالة، وتماثل 73 شخصًا للشفاء بإجمالي 181 ألفًا و555 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 6 آلاف و878 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.