بوريل: الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف بجانب الشعب الأوكراني للدفاع عن حريته

كتبت: هناء أبو العز

أكد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني في الدفاع عن حريته واستقلاله.

وقال بوريل في تغريدة نشرها على موقع تويتر، بمناسبة حلول ذكرى عيد استقلال أوكرانيا، ونقلتها شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الأربعاء - "ستة أشهر من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، ستة أشهر يقاتل فيها الأوكرانيون من أجل حقهم في تقرير مستقبلهم، سيواصل الاتحاد الأوروبي الوقوف إلى جانبكم في الدفاع عن حريتكم واستقلالكم".

وتحيي أوكرانيا اليوم ذكرى استقلالها عن روسيا، والذي يتزامن مع مرور ستة أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أراضيها.