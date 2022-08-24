بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا.. رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد مواصلة دعم كييف

كتبت: هناء أبو العز

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر.

وفي تسجيل مصور بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا، نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية، أشادت دير لاين بالتضحيات التي يبذلها الشعب الأوكراني، مشددة على أن أوكرانيا تحارب من أجل الحفاظ على سيادتها وحماية حريتها، وأوروبا ستقف إلى جانبها.

ونوهت دير لاين إلى أن الدول الأوروبية فتحت أبواب مدارسها لأكثر من 3 ملايين طفل أوكراني حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة لحين عودتهم إلى وطنهم بمجرد انتهاء هذه الحرب، كما تعتزم مشاركة أوكرانيا في إعادة بناء مدنها وإعادة زراعة حقولها.

وتحيي أوكرانيا اليوم ذكرى استقلالها عن روسيا، والذي يتزامن مع مرور ستة أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أراضيها.