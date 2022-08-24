اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 01:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا.. رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد مواصلة دعم كييف

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 01:22 م
بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا.. رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد مواصلة دعم كييف اوكرانيا - ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر.
 
وفي تسجيل مصور بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا، نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية، أشادت دير لاين بالتضحيات التي يبذلها الشعب الأوكراني، مشددة على أن أوكرانيا تحارب من أجل الحفاظ على سيادتها وحماية حريتها، وأوروبا ستقف إلى جانبها.
 
ونوهت دير لاين إلى أن الدول الأوروبية فتحت أبواب مدارسها لأكثر من 3 ملايين طفل أوكراني حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة لحين عودتهم إلى وطنهم بمجرد انتهاء هذه الحرب، كما تعتزم مشاركة أوكرانيا في إعادة بناء مدنها وإعادة زراعة حقولها.
وتحيي أوكرانيا اليوم ذكرى استقلالها عن روسيا، والذي يتزامن مع مرور ستة أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أراضيها.
 
 

أوكرانيا

اورسولا فون دير لاين

الاتحاد الاوروبى

روسيا

عيد استقلال اوكرانيا



الموضوعات المتعلقة

وكالات أممية تطالب بتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين فى أوكرانيا

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:06 ص

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجنود الروس لـ45 ألفا و700 جندى منذ بدء العملية العسكرية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 10:52 ص

اغتيال رئيس الإدارة الروسية لمنطقة ميخائيلوفكا شرق أوكرانيا

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 10:14 ص

الجارديان: أوكرانيا تحذر من هجوم روسى خلال الاحتفال بيوم الاستقلال

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 09:34 ص

روسيا: وزعنا أدلة مصورة بمجلس الأمن على قصف أوكرانيا لمحطة زابوريجيا

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 02:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة