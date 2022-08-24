بعد سقوطه فى قبضة الشرطة.. تاجر الإسكندرية: حاولت ترويج 600 طربة حشيش

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

"هدفي تكوين ثروة كبيرة"، بهذه الكلمات اعترف تاجر مخدرات، بعد القبض عليه وبحوزته شحنة حشيش في الإسكندرية، مؤكدًا أنه جلب "600 طربة لمخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جرام"، وذلك لترويجها بسيارته في الإسكندرية، إلا أن الشرطة ضبطته.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عنصر الإجرامى - له معلومات جنائية) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته (600 طربة لمخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 4,200,000 جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.