بعد رفض الطعون.. تواريخ مرتبطة بمحاكمة المتهمين فى قضية اللجان النوعية

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة النقض، كلمة النهاية في محاكمة عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادى للمعزول و21 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"، ورفضت المحكمة طعون المتهمين، وأيدت أحكام المؤبد والمشدد، وتوجد مجموعة من التواريخ الهامة مرتبطة بالدعوي منها ..

1_ "13 أبريل 2016" يشير لتاريخ أولي الجلسات.

2 _ "19 فبراير 2017"، ويشير لتاريخ فض أحرز القضية واحتوت الأحراز أسلحة نارية آلية وخرطوش وطلقات نارية متنوعة.

3 _ " 22 أبريل 2018"، يشير لتاريخ تأييد قرار إدراج المتهمين بالقضية على قوائم الإرهاب.

4 _ " 19 أبريل 2018"، ويشير لحجز الدعوي للحكم.

5 _ " 5 يوليو عام 2018"، محكمة جنايات برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تقضي بالسجن المؤبد لمستشار المعزول عبد الله شحاته و13 آخرين، والمشدد 15 عاما لـ6 آخرين و10 سنوات لمتهم.

6 _ " 20 أغسطس 2022"، يشير لتاريخ رفض محكمة النقض طعون المتهمين وأيدت احكام محكمة الموضوع.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.