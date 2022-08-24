بعد تداول 700 صفحة لمرتكب مذبحة بافالو.. "FBI" تحذر من تكرار الهجمات العنصرية

كتبت: نهال أبو السعود

حثت الحكومة الأمريكية شركاء إنفاذ القانون فى جميع أنحاء البلاد على توخى اليقظة ومراقبة المؤشرات على هجمات محتملة بعد الانتشار الواسع لأكثر من 700 صفحة كتبها المشتبه به البالغ من العمر 19 عامًا والذى يُزعم أنه فتح النار وقتل 10 أشخاص فى هجوم سوبر ماركت يقع فى بافالو، نيويورك مايو الماضى.

قيمت وزارة الأمن الداخلى (DHS) ومكتب التحقيقات الفيدرالى والمركز الوطنى لمكافحة الإرهاب (NCTC) أن بيانًا من 180 صفحة ومذكرات على الإنترنت مؤلفة من 672 صفحة كتبها المسلح "تهدف إلى أن تكون بمثابة دليل للمهاجمين المستقبليين" من المحتمل أن تعزز قدرات الرماة المحتملين من الإصابات الجماعية الذين قد يكونون مستوحين من هذا الهجوم".

يقول المحققون إن المشتبه به في بوفالو دعا العديد من الأفراد لعرض مذكراته الخاصة على الإنترنت قبل دقائق من الهجوم للمساعدة في نشر مواده التي تحدد تدريب ما قبل الهجوم بالعتاد، وتعديل الأسلحة، والبحث المكثف حول اختيار الهدف.

وأكد المدعون أن المسلح تبنى معتقدات تفوق العرق الأبيض وارتكب الجريمة بعد التخطيط والترصد لارتكاب عمل إرهابي وجهت له هيئة محلفين فيدرالية 27 تهمة، بما فى ذلك 14 جريمة كراهية و13 تهمة تتعلق بالأسلحة.

وفقا لشبكة سى بى اس، فى حالة إدانته، يواجه عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام. كان 11 شخصًا من أصل 13 شخصًا تم إطلاق النار عليهم فى المتجر فى 14 مايو 2022 من السود.

حذر تطبيق القانون الفيدرالى من أن الجناة المنفردين قد يكونون عرضة للمواد، حيث يتبنى هؤلاء الإيمان بتفوق العرق الأبيض، وجاء في النشرة "نحن لا نزال متيقظين للاستخدام المحتمل لهذه [التكتيكات والتقنيات والإجراءات] فى هجمات مقلدة بسبب تاريخ بعض المتطرفين العنيفين الذين يجدون الإلهام الإيديولوجي ويستفيدون من التوجيه التكتيكي من مرتكبي الهجمات البارزة".

وكشفت المذكرة أن المشتبه به فى بافالو كان مستوحى من هجوم 2019 في كرايستشيرش بنيوزيلندا ، والذي خلف 50 قتيلا.