بريطانيا: 1500 شخص لقوا حتفهم في إنجلترا وويلز خلال موجات الحر في يوليو

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كشف مكتب الاحصاء الوطني في بريطانيا أن أكثر من 1500 حالة وفاة إضافية وقعت في إنجلترا وويلز خلال موجات الحر في يوليو المنصرم - حيث سجلت المملكة المتحدة رقمًا قياسيًا جديدًا لدرجات الحرارة الليلية على مدار الشهر.



وأضاف مكتب الاحصاء أن متوسط عدد الوفيات اليومية في إنجلترا خلال فترات الطقس الحار كان أعلى بنسبة سبعة في المائة مقارنة بأيام أخرى من الشهر، وفق صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.



وتوفي 1224 شخصًا كل يوم خلال موجات الحر الثلاث في الشهر - من 10 إلى 22 يوليو، ومن 23 إلى 25 يوليو، ومن 30 إلى 31 يوليو 2022.



وكان هذا في المتوسط 75 حالة وفاة في اليوم أعلى من 1149 حالة وفاة لبقية الشهر، كما تظهر الأرقام.



وفي الوقت نفسه ، في ويلز، تم تسجيل تسع حالات وفاة إضافية في أكثر أيام شهر يوليو حرارة - ما يصل إلى 83 حالة من 74 سجلت خلال بقية الشهر وهذا يعني حدوث 1512 حالة وفاة إضافية في إنجلترا وويلز خلال 18 يومًا من موجات الحر في يوليو.



وبلغ متوسط وفيات كوفيد اليومية 60 في أيام الموجة الحارة مقارنة بـ 46 في الأيام الأخرى – وهي قفزة بنسبة 31 في المائة.



ووقال المتحدث باسم مكتب الإحصاء الوطني: "الوفيات الزائدة خلال هذه الفترة يمكن أن تكون بسبب مجموعة من العوامل، وليس فقط زيادة الحرارة."



وأضاف أنه مطلوب مزيد من التحقيق لفهم هذا بشكل كامل، بما في ذلك تسجيل المزيد من الوفيات.



يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه المملكة المتحدة رقمًا قياسيًا جديدًا لدرجة الحرارة خلال الليل الشهر الماضي، مع تسجيل الحرارة الليلية 26.8 درجة مئوية في أوكسفوردشير في الساعة 4.32 صباحًا في 19 يوليو.



وهذا يعني أن درجة الحرارة لم تنخفض أبدًا عن هذا المستوى خلال فترة 24 ساعة، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا للمملكة المتحدة.



وقد سجل مكتب الأرصاد بالفعل وصول درجة الحرارة في لينكولنشير إلى 40.3 درجة مئوية في 19 يوليو - وهي المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز عتبة 40 درجة مئوية.