بدء توريد الأرز الشعير من المزارعين لوزارة التموين غدا الخميس 25 أغسطس

كتب إسلام سعيد

أعلنت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، بدء توريد الأرز الشعير من المزارعين إلى وزارة التموين اعتبارا من غد الخميس 25 أغسطس الجارى ويستمر حتى 15 ديسمبر المقبل

وذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على توفير الأرز لأصحاب البطاقات التموينية وأيضا طرحه في منافذ المجمعات الاستهلاكية، خاصة بعدما نجحت الوزارة طوال الفترة الماضية في توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث لم تشهد الأسواق المحلية أى أزمة في نقص السلع ،في الوقت الذى عانت فيه كبرى الدول من أزمات كبيرة بسبب نقص السلع الغذائية لديها طوال فترة جائحة كورونا،وأيضا خلال الأزمة الروسية الأوكرانية.

وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه سيتم توريد الأرز الشعير لصالح وزارة التموين بسعر 6600 لطن أرز الشعير رفيع الحبة و6850 جنيه للطن عريض الحبة، كما الوزارة حريصة على صرف مستحقات المزارعين أول بأول.

وأوضح الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بأن أسعار الأرز في الأسواق شهدت انخفاضا بنسبة 10% خلال الأيام الماضية ومع بداية شهر سبتمبر المقبل فإن هناك توقعات بأن تتراوح تخفيضات سعر الأرز من 10 إلى 30% نتيجة دخول الموسم الجديد وحصاد المحصول المحلى، حيث من المتوقع إنتاج كميات من الأرز الشعير هذا الموسم تتراوح من 6 الى 7 ملايين طن شعير بما يعادل حوالى من 3.5 مليون إلى 4 ملايين طن أرز أبيض وأن هذه الكمية تكفى احتياجات المواطنين لمده عام قادم.

رجب شحاتة

وأوضح رجب شحاتة بأن مصر لديها فائض مليون طن أرز أبيض، كما أن وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى قامت بتجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم بالمحافظات التي يتم زراعة الأرز فيها مثل "كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة" وذلك للتسهيل على الموردين، وأنه وفقا لقرار وزارة التموين فإنه المزارع ملزم بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، وتستهدف وزارة التموين توريد 1.5مليون طن أرز شعير لطرحه على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرحه في السوق المحلي.