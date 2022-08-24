بدء الاختبارات لشغل وظائف معلم مساعد "رياض أطفال" 28 أغسطس

كتبت هند مختار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عرضه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن استعداد الجهاز لعقد الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 15 ألفا و187 وظيفة معلم مساعد (مرحلة رياض الأطفال) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 36 ألفا و235 متقدما توافرت فيهم الشروط، حيث بلغ عدد المتقدمين ٤٥ ألفا و٦٦٦ متقدما، وذلك في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز.

وعرض الدكتور صالح الشيخ الجدول الزمني، الذي أعده الجهاز لعقد الاختبارات والمقرر لها أن تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 28 أغسطس، باختبار المتقدمين من محافظة الجيزة، وتليها محافظة القاهرة في 29 أغسطس، ثم القليوبية في 30 أغسطس، والمنوفية يومي ٣١ أغسطس و١ سبتمبر، ومحافظة البحيرة من 3 إلى 5 سبتمبر، ثم محافظة الإسكندرية 6 سبتمبر المقبل.

وأضاف أنه من المقرر أن يجري الجهاز الاختبار للمتقدمين من محافظة الغربية يومي 7 و8 سبتمبر، ومحافظتي قنا والأقصر يوم 10 سبتمبر، وتليها محافظة بني سويف يومي 11 و 12 من نفس الشهر، ثم محافظة أسيوط يوم 13 سبتمبر، والشرقية يومي 14 و 15 سبتمبر، وسوهاج 17 سبتمبر، وكفر الشيخ 18 سبتمبر، ومحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد 19 سبتمبر، ودمياط والفيوم 20 سبتمبر، ثم المنيا يومي 21 و 22 سبتمبر.

وكشف رئيس الجهاز عن أنه من المقرر اختبار المتقدمين من محافظتي أسوان وشمال سيناء يوم 24 سبتمبر، ومحافظات مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد 25 سبتمبر، وأخيرا محافظة الدقهلية يومي 26 و27 سبتمبر، داعيا المتقدمين للاستعلام عن موعد اختباراتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة التزام المتقدمين بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات بدقة وانضباط.