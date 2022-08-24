باحثون يعلنون انقراض "عروس البحر" فى الصين .. وعلماء: خسارة مدمرة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الباحثين أعلنوا انقراض حيوان "الدوجونج" -وهو حيوان ثديي يعرف باسم "خروف البحر" أو "عروس البحر"- فى الصين، فى تحذير يدعو للتشاؤم بشأن بطء نتيجة محاولات الحفاظ على الحيوانات المعرضة لخطر الانقراض.

وقال باحثون إن هذا الحيوان الذى يصل طوله إلى حوالي 3.4 متر كان من أكثر الحيوانات المشهورة فى أدب قصص الخيال الصينية، حيث يعرف كذلك بأنه "عروس البحر".

وأوضحت الصحيفة أن الحيوان مدرج بالفعل فى قائمة الحيوانات المعرضة لخطر الانقراض. وأجرى باحثون من جمعية علم الحيوان في لندن (ZSL) والأكاديمية الصينية للعلوم الدراسة من خلال مراجعة جميع البيانات التاريخية حول المكان الذي تم العثور فيه سابقًا على "خروف البحر" في الصين ، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية.

ووجد العلماء أنه لم يتم التحقق من مشاهدته منذ عام 2000. كما أجروا مقابلات مع 788 من أفراد المجتمع الذين يعيشون في تلك المناطق الساحلية التي تم تحديدها ، لتحديد متى رأى السكان المحليون "خروف البحر" آخر مرة.

وقال السكان إنهم في المتوسط ​​لم يروا الحيوان على مدار 23 عامًا. فقط ثلاثة أشخاص قالوا إنهم رأوا واحدة في السنوات الخمس الماضية.

ونقل عن البروفيسور صمويل تورفي من جمعية علم الحيوان في لندن (ZSL) ، الذي شارك في تأليف الدراسة البحثية ، قوله: "الاختفاء المحتمل لحيوان " الدوجونج " في الصين خسارة مدمرة".

وقالت هايدي ما ، باحثة ما بعد الدكتوراه في ZSL ، لبي بي سي إن حالة انقراض الثدييات وظيفيًا تعني أنه "لم يعد من الممكن ... أن تحافظ على نفسها".

وفقًا للعلماء ، فإن موطن الدوجونج بالقرب من الشاطئ في الصين تركها عرضة للصيد من قبل السكان في القرن العشرين.

تم البحث عن الحيوان لجلده وعظامه ولحومه. وتم تصنيفه كحيوان محمي من الدرجة الأولى من قبل مجلس الدولة الصيني في عام 1988 بعد أن تراجعت أعداده.

يعتقد العلماء أيضًا أن التدمير المستمر لموائلها ، بما في ذلك نقص الأعشاب البحرية التي تتغذى عليها ، قد تسبب في "انهيار سكاني سريع".

وفقًا للعلماء ، فإن انقراض الحيوان في الصين يجب أن يدق ناقوس الخطر حيال إمكانية اختفائه في مناطق أخرى بما في ذلك أستراليا وشرق إفريقيا.

وقال إن هذا "تذكير واقعي بأن حالات الانقراض يمكن أن تحدث قبل تطوير إجراءات الحفظ الفعالة".