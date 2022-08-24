بابا الفاتيكان يوجه نداء لتفادى كارثة نووية فى محطة زابوريجيا

وكالات

وجه بابا الفاتيكان البابا فرنسيس نداءً لتفادي خطر وقوع كارثة نووية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا.



وقال بابا لفاتيكان - خلال لقاء الأربعاء المفتوح بقاعة بولس السادس في الفاتيكان، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية - : "إنه يجدد دعوته لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الحرب وتجنب خطر وقوع كارثة نووية في زابوريجيا".



وأضاف: "أن الأفكار اليوم موجهة بشكل خاص للأطفال، والعديد من القتلى ثم العديد من اللاجئين، حيث يتواجد بإيطاليا الكثير والعديد من الجرحى وأصبح العديد من الأطفال الأوكرانيين والروس أيتامًا بعد فقدانهم آباءهم أو أمهاتهم".. وأن الجميع بحاجة إلى السلام، مطالبا السلطات المسؤولة بالعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى.