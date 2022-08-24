اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 07:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بابا الفاتيكان يوجه نداء لتفادى كارثة نووية فى محطة زابوريجيا

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 07:08 م
بابا الفاتيكان يوجه نداء لتفادى كارثة نووية فى محطة زابوريجيا البابا فرنسيس
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه بابا الفاتيكان البابا فرنسيس نداءً لتفادي خطر وقوع كارثة نووية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا.


وقال بابا لفاتيكان - خلال لقاء الأربعاء المفتوح بقاعة بولس السادس في الفاتيكان، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية - : "إنه يجدد دعوته لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الحرب وتجنب خطر وقوع كارثة نووية في زابوريجيا".


وأضاف: "أن الأفكار اليوم موجهة بشكل خاص للأطفال، والعديد من القتلى ثم العديد من اللاجئين، حيث يتواجد بإيطاليا الكثير والعديد من الجرحى وأصبح العديد من الأطفال الأوكرانيين والروس أيتامًا بعد فقدانهم آباءهم أو أمهاتهم".. وأن الجميع بحاجة إلى السلام، مطالبا السلطات المسؤولة بالعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى.


البابا فرنسيس

محطة زابوريجيا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة