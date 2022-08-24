انهيار جزئى لمنزل ريفى بمدينة كوم أمبو دون وقوع إصابات

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، واقعة انهيار جزئى بأحد المنازل المبنية بالطوب اللبن، ولم تسفر الواقعة عن إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وشكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو تحت إشراف شوقى مصطفى، رئيس المدينة، لجنة فنية لمعاينة الأضرار الواقعة بالمنزل ورفع تقرير عقب الانتهاء من المعاينة وعرضه على محافظ أسوان لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتعويض المتضررين من أسرة المنزل.

وكانت منطقة عبده خالد التابعة لمدينة كوم أمبو شهدت اليوم، انهيار جزئى بأحد المنازل المبنية بالطوب اللبن البسيط، وذلك بسبب أن المبنى قديم ومبنى من طابقين، وأكد شهود العيان بالمنطقة أن المنزل تركه أهله منذ فترة ولا يقيم فيه أحد حاليا، وأن العناية الإلهية أنقذت سكان المنطقة بعد أن سقط أجزاء منه بعيدا عن السكان.