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وفرص أمطار خفيفة بالوجه البحرى..

انخفاض طفيف بالحرارة غدا واستمرار ارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 01:50 م
انخفاض طفيف بالحرارة غدا واستمرار ارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 حالة الطقس - أرشيفية
كتب: محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، انخفاضا طفيفا بالحرارة، مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل الحرارة  رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى.

كما يشهد غدا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة  المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس:  القاهرة العظمى 35  درجة والمحسوسة 38 والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 28 درجة.

 

 

 

 


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