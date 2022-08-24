المهن الطبية: ربع مليون جنيه إيرادات الوحدات المصيفية بالإسكندرية خلال شهرين

كتبت آية دعبس

تابع مرصد اتحاد نقابات المهن الطبية، تداول عددا من الموضوعات التى أُثيرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الفترة الماضية، وأرتبط أغلبها بـ"الوحدات المصيفية بالإسكندرية، نادى مدينة نصر، الشراكة مع أحد شركات الحلول الرقمية"، وانطلاقا من اهتمام مجلس الاتحاد لشرح الحقائق، فإنه يوضح الأتى:

(1) شقق الإسكندرية المصيفية:

قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، إن الوحدات المصيفية بالأسكندرية، هى مشروع استثمارى وليس ترفيهى، يقدم خدمة جيدة لكافة أعضاء الاتحاد من النقابات الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، مشيرا إلى أن القيمة السوقية الخاصة بالوحدات زادات حاليا بنحو 35%، وقد أنشأ الاتحاد سجل خاص بالوحدات المصيفية فى الأسكندرية لتلقى الشكاوى والمقترحات، لافتا إلى أن كل الأعضاء الذين حجزوا فى تلك الوحدات وجهوا شكر للاتحاد على توفير مكان لائق بهم.

وأضاف القاضى، أن أصل عمل الاتحاد هو استثمار أموال أعضائه، وقد نجح الاتحاد فى هذا المشروع أن يحقق 3 أمور: زيادة القيمة السوقية للوحدات بنسبة 35% قبل مرور عام على شرائهم، وتحقيق إيرادات أكثر من ربع مليون جنيه خلال أول شهرين فقط من فتح باب الحجز بالوحدات، فضلا عن زيادة أصول الاتحاد، بالتزامن مع تقديم خدمة ومكان لائق بالعضو، وإدخال عائد على الاتحاد أكبر من عوائد مشروعات أخرى.

(2) نادى مدينة نصر:

وأوضح القاضى، أن الاتحاد نجح فى تحويل خسائر نادى اتحاد المهن الطبية بمدينة نصر، والتى بلغت قيمتها خلال الأربعة سنوات الأخيرة 8 مليون و400 ألف جنيه، إلى مكسب، وذلك من خلال الإعلان عن إيجاره، وتم ذلك بقيمة مليون 700 ألف جنيه سنويا، مضيفا: وبدء النادى فى تحقيق أرباح بلغت قيمتها نحو 2 مليون فى العام بدلا من خسائر أكثر من مليون عام سنويا، كما أنه عند حساب القيمة الإيجارية والاشتراكات والاحتفاظ بملكية الملعب الصغير، وباقى الخدمات المُقدمة للأعضاء، كل ذلك يعنى توفير نحو 4 ملايين جنيه سنويا للاتحاد.

وأكد أمين الصندوق المساعد، أن تأجير النادى لم يؤثر على حق الأعضاء فى النادى، حيث تم تخصيص 5 ساعات للأعضاء يوميا بحمام السباحة من 12 ظهرا لـ5 مساء، وسيعمل صيفا شتاءا عقب تطويره وإمكانيه تدفئة المياه مؤخرا، وخصم 25% على قاعات الأفراح، واستخدام الملعب الصغير، وخصم 25% على دخول الملعب الكبير، فضلا عن خصم 25% على المأكولات والمشروبات، كما تم إزالة الألعاب الحديدية غير الأمنة على الأطفال والتى تسببت فى العديد من الإصابات، وتم استبدالها بألعاب آمنة حديثة، قائلا: ونأمل تنفيذ منافذ بيع منتجات على سور النادى بما يحقق إيرادات كبيرة لصالح الاتحاد، ونخطط لرفع القيمة الإيجارية السنوية للنادى بعد إنتهاء عمليات التطوير.

(3) الشراكة مع إحدى شركات الحلول الرقمية:

قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية رفض الشراكة مع إحدى شركات الحلول الرقمية، والتوقف عن المفاوضات الخاصة بها، والتى استمرت من ديسمبر 2021 وحتى أغسطس 2022، مؤكدا حرصه الشديد فى الحفاظ على كافة أصول وأموال وممتلكات الاتحاد، مشددا أنه يعمل جاهداً على تنميتها فى استثمارات آمنة لا تحمل مخاطر تبديدها.