المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل لإتجاره بالمخدرات بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عامر حلمي، وعمرو محمد عبد الوهاب مخلوق، وأمانة سر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، لعاطل، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9506 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1075 لسنة 2022 کلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد م ع"، 26 سنة، عاطل، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت قد وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن بالقليوبية، بقيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، علي الفور وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش والهيروين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.