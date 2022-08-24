المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بسرقة مهمات من شركة الكهرباء بالقناطر

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 10898 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1094 لسنة 2022 کلي جنوب بنها، أن المتهم "سيد ز س"، 31 سنة، عاطل، سرق مهمات كهربائية خاصة بشركة كهرباء القناطر الخيرية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من أفراد أمن بشركة كهرباء القناطر الخيرية، يفيد بضبط عاطل أثناء سرقة مهمات كهربائية من مخازن الشركة، على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات، أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم جراء جريمته.