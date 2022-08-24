القوى العاملة: بدء دورات تدريبية لنشر ثقافة ريادة الأعمال فى بورسعيد

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بشأن بدء البرامج التدريبية بورش التدريب المتنوعة والتابعة لمركز التدريب المهني التابع للمديرية، والوحدة المتنقلة بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرة " حياة كريمة "، للتدريب على مهن التفصيل والخياطة ، صيانة واصلاح التليفون المحمول ، كهرباء تركيبات وتوصيلات.

وأكد عبد الونيس عبد الله مدير المديرية ضرورة الاهتمام بتدريب الشباب ونشر ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،وقال "عبد الونيس " أن ورش للتفصيل والحياكة يستفيد منها ( 73 ) متدربة، بالإضافة لعدد (10) متدربين في ورشة صيانة وإصلاح التليفون المحمول ، و(10) متدربين في ورشة الكهرباء .

وخلال افتتاح الدورات التدريبية قام مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد بالتعريف بالخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات للشباب الراغبين فى إقامة مشروع خاص وعرض بعض النماذج الناجحة وطرح بعض الأفكار المقدمة من المتدربات لاتاحة فرص عمل ودعم ريادة الأعمال.