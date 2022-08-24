القبض على موظف بالصحة يبيع الشهادات الطبية فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاع الأمن الوطنى قيام (موظف بإحدى الإدارات الصحية بالجيزة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة) باستغلال طبيعة عملــه وموقعــه الوظيفــى، وقيامه باختلاس العديد من الشهادات الصحية وكــذا الشهــادات المرضيــة والاستمــارات الصحيــة لطلبــة المـدارس "ممهورة بخاتم جهة عمله" واحتفاظه بها بمنزله لبيعها لمن يرغب بمقابل مادى لكل شهادة، دون إثباتها بدفاتر وزارة الصحة أو تحصيل مستحقات الدولة عنها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وبحوزته (عدد من الشهادات الصحية بأسماء أشخاص مختلفة تُفيد خلوهم من الأمراض المعدية ولا مانع من عملهم فى المطاعم والمحال الغذائية "مزورة" - عدد من التقارير الطبية خالية البيانات "معد لإضافة البيانات "- عدد من البطاقات الصحية للأطفال "خالية البيانات"- عدد من الطوابع البريدية فئات مختلفة- عدد من البصمات وأكلاشيهات مطاطية "مقلدة" منسوبة لجهات مختلفة- مجموعة من الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير- هاتف محمول "يحوى صور العديد من المحررات المضبوطة وكذا العديد من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين المتهم وعملائه تفيد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه).

بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.