بكين (أ ش أ)

أعلنت الصين، الأربعاء، إطلاق القمر الاصطناعى "بكين -3 بى"، من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية فى مقاطعة شانشى بشمالى الصين، حيث سرعان ما دخل إلى المدار المخطط له.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم، أن القمر الاصطناعي سيستخدم بشكل رئيس في توفير خدمات الاستشعار عن البعد في مجالات إدارة موارد الأراضي ومسح الموارد الزراعية ومراقبة البيئة والتطبيقات الحضرية.

وكانت الصين أطلقت أمس الثلاثاء، بنجاح قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربى البلاد، وتم إطلاق القمر الصناعى "تشوانغشين-16"، الذي طورته الأكاديمية الصينية للعلوم، على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو-1 أيه"، حيث دخل إلى المدار المخطط له بنجاح، وسيستخدم القمر الصناعي الجديد بشكل رئيسي للتجارب العلمية والتحقق من التقنيات الجديدة.

وتعتبرعملية الإطلاق هذه هي المهمة رقم 16 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "كوايتشو- 1 أيه"، وفقا لإذاعة الصين الدولية.

وفي يوليو أعلنت وسائل إعلام أن صاروخ "كوايتشو-11" الفضائي الصيني فشل في رحلته الأولى، فيما قالت وكالة شينخوا الصينية: "حدثت مشكلات فنية أثناء عملية الإطلاق الأولى لصاروخ كوايتشو-11 الصيني، العملية جرت فى مركز جيو جوان بمقاطعة قانسو بحسب روسيا اليوم.