وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم، أن القمر الاصطناعي سيستخدم بشكل رئيس في توفير خدمات الاستشعار عن البعد في مجالات إدارة موارد الأراضي ومسح الموارد الزراعية ومراقبة البيئة والتطبيقات الحضرية.