وذكر الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في الهند إن الإجراءات المحدثة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأربعاء دون الإشارة بشكل واضح إلى شروط تلقي اللقاح أو تقديم نتيجة سلبية لاختبار الفيروس.

ولا تزال الصين تطلب من القادمين من الخارج أن يخضعوا للحجر الصحي في فندق أو منزل خاص، ويلزم إثبات وجود اختبار سلبي للدخول إلى العديد من الأماكن العامة والتجارية، بحسب وكالة أنباء أسوشيتيد برس.

ويعد تخفيف قيود التأشيرات أمرا مهما للطلاب الهنود، وخاصة أولئك الذين يسعون للحصول على درجات علمية في الطب بأسعار معقولة في الصين أكثر من الدول الغربية.

كما نشرت السفارة الصينية في واشنطن إشعارا يقول إن القواعد الجديدة للطلاب وغيرهم ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.

وأغلقت الصين حدودها إلى حد كبير بعد اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر عام 2019 .. وقد اتبعت الحكومة سياسة متشددة لعدم انتشار فيروس كورونا أدت إلى وضع الملايين تحت الإغلاق، ولكن تم رفع هذه الإجراءات تدريجيا وسط انخفاض أعداد الإصابات والاحتجاج العام ضد التكاليف الاقتصادية والاجتماعية.