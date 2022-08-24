وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن الشخص كتب فى تدوينته:" إذا تم تنفيذ جنازة رسمية، فستكون التالية من نصيب كيشيدا"، في إشارة إلى استعدادات إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي أُغتيل في شهر يوليو الماضي على يد رجل خلال تجمع انتخابي باستخدام بندقية محلية الصنع.. فيما كتب فى تغريدة أخرى: لقد حان الوقت للبدء فى صنع أسلحة يدوية"

وأحالت إدارة شرطة العاصمة - التي نبهها شخص شاهد تغريدات الرجل المنشورة في 14 يوليو الماضي - القضية إلى النيابة، قائلة "إن موارد الشرطة أُنفقت بلا داع للرد على تهديدات لا أساس لها من الصحة".. فيما علقت الشرطة برأي مفاده أن الشخص من مدينة محافظة (تشيبا) القريبة من (طوكيو) ويجب توجيه الاتهام إليه.

يشار إلى أن الرأي العام داخل اليابان انقسم حول إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء السابق، والتي خططت لها الحكومة في ساحة طوكيو يوم 27 سبتمبر؛ حيث أظهر استطلاع رأي أجرته "كيودو" أن 56.0 في المائة غير مقتنعين بتفسير كيشيدا لسبب وجوب إقامة جنازة رسمية لآبي، بينما قال 42.5 في المائة إنهم قبلوا ذلك.

