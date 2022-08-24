السيطرة على حريق استوديو بأبو النمرس دون إصابات وبدء عمليات التبريد

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة علي حريق هاىل لإحدي الأستوديوهات الخاصة بتصوير الأفلام والمسلسلات علي مساحة 5 أفدنة بمنطقة شبرامنت في أبو النمرس بعد عمليات الإطفاء التي استمرت لمدة 6 ساعات وبدأ رجال الحماية المدنية في عمليات التبريد لموقع الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية، أن حريق نشب في إحدي الأستديوهات الكبيرة التابعة لإحدى شركات الإنتاج الفني والدعائي على مساحة 5 فدان عبارة عن منشآت خشبية مؤقتة بها بعض الأشجار بطريق الصليبة بمنطقة شبرامنت طريق الجبل بمركز ومدينة ابو النمرس وكافح رجال الحماية المدنية الحريق وتمت السيطرة عليه.

وأضافت المعاينة، أن رجال المباحث تجري تحرياتهم حول الواقعة، وسط تتواجد 10 سيارات إطفاء من قبل إدارة الحماية المدنية وبعض المعدات التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس و الحريق لم يسفر عن اي خسائر او اصابات حتي الآن.

وكان حريق اندلع داخل أحد أستوديوهات تصوير أفلام بطريق الجبل بمنطقة شبرامنت التابعة لأبو النمرس، وسط تواجد قيادات أمنية للمديرية للإشراف علي عمليات إخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا من الاهالى باندلاع حريق داخل أستوديو تصوير فى منطقة أبو النمرس وعلى الفور إنتقلت سيارات إطفاء إلى المكان لمنع امتداده للمجاورات وتمت السيطرة عليه.