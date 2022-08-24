السعودية تبحث مع "التعاون الخليجي" وأمريكا سبل التعاون في المجال الإغاثى

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بحث المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الثلاثاء، مع رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي مامادو سو، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها.

وأشاد مامادو سو - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس - بالأداء الرفيع للمركز في ميدان العمل الإنساني الذي بلغ مراتب دولية متقدمة، ومساعداته الإغاثية التي شملت مختلف دول العالم.

وفي لقاء آخر، بحث الدكتور عبدالله الربيعة مع المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان لشؤون النساء والفتيات رينا أميري، أوجه التعاون بين الجانبين فيما يخص الشؤون الإنسانية والإغاثية.

وأعربت أميري عن إعجابها بالأداء المهني المتطور للمركز ودعمه المحتاجين في جميع دول العالم خصوصًا أفغانستان.