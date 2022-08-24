السجن 3 سنوات لنجار بعد ضبطه بلفافة هيروين فى الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ،برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد رئيس المحكمة ، وعضوية كل من المستشار سامح حامد شاكر والمستشار أحمد توفيق شحاتة والمستشار هيثم محمود عبد الرحيم، وسكرتير المحكمة سعد السعران ،بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "أ.م.ال" ، لاتهامه بتعاطي المخدرات.



تعود احداث القضية المقيدة، برقم 4861 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب ،عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة برج العرب، يفيد بضبط مخدر الهيروين، بحوزة المتهم للتعاطي بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب ، أنه علي اثر بلاغ من المدعو " ج.م.ع " بالتحفظ علي المتهم " أ.م.ال" مساعد نجار، بعد التأكد من سرقته دارجة بخارية خاصتة والتصرف فيها وبيعها ، فقام بطلب له الشرطة، وعند حضور قوة أمنية لضبط المتهم، واثناء تفتيشه عثر بحوزته علي لفافة هيروين ، وبمواجهته أقر بحيازته اللفافة المضبوطه بقصد التعاطي ، وتحرر محضر بالواقعة ،وبعرض المتهم علي النيابة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.

