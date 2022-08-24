الرئيس النيجيري: علاقتنا مع الهند راسخة سياسيا واقتصاديا

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وصف الرئيس النيجيرى محمد بخارى علاقات بلاده مع الهند بأنها علاقات صداقة راسخة على المستويين السياسى والاقتصادى .

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس النيجيرى الثلاثاء مع وزير الدولة الهندى للشئون الخارجية " فى . موراليذاران " الذى يقوم حاليا بزيارة رسمية لنيجيريا .

وقال الرئيس النيجيرى إن هذه العلاقات ستستمر فى النمو بشكل قوي، مشيرا إلى أن زيارة وزير الدولة الهندى لنيجيريا ساعدت على تحديد مجالات جديدة للتعاون بين البلدين ، وإنها ستؤدى أيضاً إلى تعزيز العلاقات الثنائية .

يذكر أن وزير الدولة الهندى كان قد افتتح فى وقت سابق مجلس الأعمال الهندى النيجيرى واجتمع مع وزيرى الخارجية والدفاع النيجيريين ، وذلك بالاضافة إلى لقائه مع أعضاء الجالية الهندية فى العاصمة النيجيرية أبوجا .

ومما يذكر أن زيارة وزير الدولة الهندى لنيجيريا تأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات النيجيرية الهندية نمواً سريعا ، وأن اللقاءات التى عقدها الوزير خلال هذه الزيارة ساعدت على دعم التعاون بين البلدين على نطاق واسع .