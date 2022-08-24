وتناول اللقاء بحث مختلف المعطيات المرتبطة بعملية التشكيل، فيما انتهى اللقاء على أن يستكمل التشاور في وقت لاحق.

يعد لقاء اليوم هو الرابع بين عون وميقاتي منذ تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في شهر يونيو الماضي، إلا أن الخلافات حول بعض الأسماء المرشحة لحقائب وزارية حالت دون إعلان تشكيل الحكومة حتى الآن، وهو ما ينذر باستمرار تعطيل الحكومة حتى نهاية عهد الرئيس عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر القادم.