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الرئيس السيسى يوجه بدراسة شاملة لتطوير بحيرة ناصر والاستفادة من ثروتها السمكية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 03:57 م
الرئيس السيسى يوجه بدراسة شاملة لتطوير بحيرة ناصر والاستفادة من ثروتها السمكية خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، خاصةً بحيرتي المنزلة وناصر.
 
وصرح السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة من خلال استراتيجية متكاملة الابعاد تضيف على ما تم تحقيقه وتستثمر جهود الدولة التى استعادت الطبيعة البيئية المتوازنة للبحيرة. 
 
كما وجه الرئيس بتطوير قدرات وآليات الصيد بالبحيرة لإنشاء منظومة تعزز من فرص العمل ولمساعدة الصيادين من ابناء قرى المحافظات المطلة على البحيرة للاستفادة من الحد الأقصى من إنتاج الأسماك منها.
 
كما وجه الرئيس بتطوير بحيرة ناصر، بإعداد دراسة متكاملة تستفيد من ثروتها السمكية من خلال تطوير البحيرة وتعظيم إمكانيات الصيد بها.
 
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السيسي

الرئيس السيسي

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