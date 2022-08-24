بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أوروجواى الشرقية لويس لاكاشى بو، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم إلى سفارة أوروجواى الشرقية؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أوروجواى الشرقية لويس لاكاشى بو، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم إلى سفارة أوروجواى الشرقية؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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