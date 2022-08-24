وأوضحت الوزارة الأربعاء، فى إحاطة صحفية، "أن قيادة المجموعة العملياتية التكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية "دونيتسك" قررت سحب تشكيلاتها من مواقعها إلى المناطق الخلفية بسبب فقدان القدرة القتالية"، لافتة إلى استهداف القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة نقطة الانتشار المؤقتة للواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية فى منطقة "كونستانتينوفكا" بدونيتسك والقضاء على حوالي 80 عنصرا من القوميين المتطرفين وتدمير 8 آليات عسكرية.

وأضافت أن القوات الروسية قصفت أيضا خلال أمس 7 مواقع قيادة، بما في ذلك اللواء الآلي 66 في منطقة "نوفوميخيلوفكا" وفوج المدفعية الـ 15 في منطقة "كورديوموفكا" بدونيتسك، ولواء الدفاع الإقليمي 102 في مقاطعة زابوروجيا، بالإضافة إلى 47 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، موضحة أنه تم تدمير 5 مستودعات للذخيرة في مناطق مختلفة وإسقاط الدفاعات الجوية الروسية 7 طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.